María León se sintió culpable cuando sufrió acoso en la calle

CIUDAD DE MÉXICO.- María León es una de las cantantes con una reconocida trayectoria musical, ha sido en distintas publicaciones que ha hecho en redes sociales donde ha lucido su figura, de la cual siempre se muestra orgullosa, aunque cuando estaba más joven solía cubrir su cuerpo lo más que se pudiera.

La artista según el portal de TVNotas reveló que sufrió acoso en las calles cuando caminaba hacia a la universidad, al punto de sentirse culpable por como se vestía, por lo que decidió utilizar ropa holgada mucho tiempo.

Una vez que iba rumbo a la universidad, a las 6:30 de la mañana, con todo oscuro, un tipo me agarró, me tocó las nalgas, pero me pude escapar de él y se fue corriendo. (Al) Llegar a la escuela me sentía horrible, pero lo más triste es que me sentía culpable, me sentía sucia”, confesó en una entrevista reciente.