María León se disculpa por sus errores al interpretar el Himno Nacional

María León se disculpa por cantar incorrectamente el Himno Nacional durante un partido de la MLB que se llevó a cabo esta mañana en la capital del país.

La cantante se convirtió en el blanco de críticas y burlas en redes sociales luego de que cometiera un error al cantar el Himno Nacional Mexicano en la ceremonia previa al segundo juego de la serie entre los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco, que se celebró en el estadio Alfredo Harp Helú.

La ex vocalista de Playa Limbo confundió una frase del himno y en lugar de decir “Por el dedo de Dios escribió”, dijo “Un soldado de Dios se escribió”. El error no pasó desapercibido por los asistentes que la abuchearon.

María León reconoció su equivocación y pidió una disculpa pública a través de su cuenta de Twitter.

Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, escribió.