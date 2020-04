María León aclara que no tiene coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- En varios medios de comunicación y en redes sociales comenzó a circular la noticia de que María León estaba contagiada con coronavirus.

La cantante decidió desmentir tal noticia, ya que sus fans comenzaron a preocuparse por ella y le mandaron muchos mensajes para saber de su estado de salud.

quiero aclarar que NO tengo COVID-19, hace dos semanas aún estaba en funciones y ensayos y el posponer mi Metropólitan no fue porque haya pensado que estaba enferma, fue porque que es mi responsabilidad como artista no exponer a nadie a lugares de riesgo”, escribió.