María José habló sobre qué ha sido lo más raro que le ha pasado durante el sexo

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche del pasado miércoles María José estuvo de visita en el programa "Netas divinas”, donde en compañía de Paola Rojas, Jacqueline Bracamontes, Daniela Magún, Consuelo Duval y Natalia Tellez, confesó fuertes declaraciones sobre su intimidad.

La platica comenzó luego de que se le cuestionara sobre qué era lo más raro que había vivido durante un encuentro sexual, a lo que la cantante contesó entre risas.

"Me sorprendió, Daniela lo sabe. Estábamos en eso y de repente ¡zaz! me dio una nalgada. Yo no se lo pedí’’, comentó.

Por su parte, las conductoras del programa le pregunatron si ese acto le había agradado o no, a lo que respondió que no.

“¡No!, dije así como de que raro, estábamos así en pleno… y de repente sácala sácala... como que tenía enjundia. Pensé tal vez se emocionó y me quería agarrar firmemente, pero no.. después hubo varias... si se fue la inspiración", añadió.

Cabe señalar que es de las pocas veces que la cantante habla sin pena sobre este tema en un programa.