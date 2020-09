María José batalla con las clases en línea

CIUDAD DE MÉXICO.- El regreso a clases en plena pandemia del coronavirus ha sido un reto para los padres de familia, especialmente aquellos que tienen niños pequeños.



La cantante María José, quien acaba de deslumbrar con su participación como coach de la nueva temporada de “La Voz Azteca”, admitió que ha batallado mucho para que su hija Valeria García Loyola, de 6 años de edad, preste atención a la pantalla de la computadora.



Ha sido difícil para las mamas, todos nos adaptamos, pero para los niños de preescolar, que los tenemos en frente una pantalla de computadora, aunque los pongas a bailar, lo que quieras, es cansado”, dijo María José para el programa “Hoy”.



Ante esta situación, “La Josa” ha pensado en contratar alguna tutora para que dé clases a su pequeña de manera presencial; pero antes, quiere darles una oportunidad a las clases en línea y ver si logran adaptarse a esta nueva modalidad.



“Quizás no tome las clases en líneas y le ponga una tutora en casa, aunque sea un par de horas, pero le estamos dando chance (a las clases virtuales)”, explicó.



La cantante actuará en la nueva temporada de “Esta Historia Me Suena”, donde suele fungir como presentadora, y aunque ha pensado en la posibilidad de hacer telenovelas, no está en sus planes, pues admite que le da miedo.



“Yo me pongo muy nerviosa y ansiosa en el tema de la actuación. No digo ‘de esta agua no he de beber’ pero tendría que analizar el rollo de mi hija, sobre todo ahorita que estamos en la cuarentena y en este rollo que se ha puesto muy ansiosa y aprehensiva y creo que es normal, creo que todos nos hemos puesto así, pero ahorita me da miedo pensar hacer una telenovela”, opinó.