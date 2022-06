María Félix y su hijo comieron carne de niños, usuarios recuerdan polémica entrevista

MÉXICO.- María Félix es uno de los grandes íconos del cine mexicano por su talento como actriz, su belleza y su fuerte personalidad y, como la mayoría de los íconos, está rodeada de varios misterios y teorías oscuras. Las redes sociales han recuperado algunas entrevistas donde ella y su hijo, Enrique Álvarez Félix, confiesan haber comido carne humana.

En una entrevista, la actriz contó que cometió antropofagia accidental mientras se encontraba filmando la cinta La corona negra, en Marruecos. Según contó, aceptó la cena de un importante hombre de la ciudad a quien le gustaba comer carne humana.

Yo comí carne humana una vez, pero de verdad... Quique y yo comimos carne humana en un lugar en el Marruecos español en una ciudad que se llama Chauen, la ciudad santa. Estábamos filmando La corona negra y nos invitó uno de estos moros notables. A mí me gustó, era una cosa dulzona y pregunté. Así me dijeron que es carne humana”, contó.

Era carne de niños

Después agregó que ella comió el platillo sin saber y no le hizo ningún daño, pero cuando su hijo se enteró vomitó varias veces. El propio Enrique contó después en otra entrevista otros detalles de la historia, como que la carne era de niños.

“Duramos como cinco o seis semanas trabajando allá y nos fuimos, pero nadie nunca habló de la cena hasta que ya íbamos de regreso en el avión hacia Madrid que alguien le preguntó ‘¿qué nos dieron?’ Pues nos dieron carne de niño”, comentó.

La entrevistadora le preguntó cómo era el sabor de la carne a lo que Enrique le contestó: “distinta, rara, ácida, pero no mala”. Por su parte, María Félix describió el sabor como “dulzón”. “Me gustó, una cosa como dulzona, una carne extraña y pregunté y así me dijeron ‘carne humana’”, contó La Doña.