María Félix, no creerás quién se quedó con su herencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Gracias a su belleza, talento y carisma, María Félix logró hacerse de una gran fortuna. La famosa podía cumplirse cualquier gusto o capricho que se le antojase pero ¿alguna vez te has preguntado qué fue de su herencia?

Casualmente, la actriz falleció el 8 de abril de 2002, el día de su cumpleaños, y uno de los temas más controvertidos alrededor de su deceso, era la dinero.

María no contaba con familia directa, pues su único hijo Enrique Álvarez Félix había fallecido seis años antes y sus ex esposos Enrique Álvarez, Agustín Lara, Jorge Negrete y Alex Berger murieron mucho antes que ella, por lo que el heredero impresionó a más de una persona.

Según información de De10.mx, uno de los beneficiados fue su chofer y asistente personal, Luis Martínez de Anda. Él se llevó una notable colección de arte, propiedades, una colección de joyas de la casa Cartier y varios bienes más, que sumaban millones de dólares.

Martínez estuvo con ella durante los últimos 10 años de su vida, por eso no es de extrañarse que María Félix le agradeciera dejándole bienes como una residencia en Polanco y la hermosa mansión en Cuernavaca, Morelos, conocida como “La casa de las tortugas”, así como la mitad de la fortuna que mantenía en sus cuentas bancarias. La otra mitad fue para su último compañero de vida, el pintor francés Antoine Tzapoff.

Esta noticia no le agradaría mucho al hermano menor de la famosa, Benjamín, quien afirmó que habían matado a la actriz y que todo alrededor de su deceso le resultaba muy sospechoso.

Aunque no mantenían una relación cercana, Benjamín no podía creer que María no le hubiera dejado nada en su testamento, así que optó por presentar una denuncia penal por irregularidades en la muerte de la actriz.

Esto provocó que el cuerpo de la famosa fuera exhumado. Sus restos se encontraban en mejores condiciones de las que se creía. Se tomaron muestras de tejido del cuerpo y no se encontraron indicios de un posible envenenamiento, así que fue devuelta a su misma fosa.

Benjamín Félix no tuvo otra opción que desistir, además se dijo estar arrepentido por lo sucedido, se le hacía extraño que su famosa hermana hubiera elegido a un desconocido como su heredero universal, pero que renunciaba a cualquier derecho o bien que le pudiera corresponder. Mientras tanto, Martínez de Anda tomó posesión de la herencia que le dejó ‘‘La Doña’’.