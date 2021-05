María Elena Saldaña revela que su hijo le otorgó el perdón a la persona que chocó su camioneta

CIUDAD DE MÉXICO.- A cinco meses del aparatoso accidente en el que estuvo envuelto el hijo de María Elena Saldaña, mejor conocida “La Güereja”, es la actriz quien ha decidido aclarar esta situación en entrevista para el programa Hoy.

Luego de que a inicios de este 2021 se informara que Felipe Marín Saldaña chocó su camioneta contra tres autos estacionados y un poste en Lomas de Cocoyoc, en el municipio de Yautepec, Morelos, al conducir en presunto estado de ebriedad, es que finalmente la artista ha salido a desmentir esta noticia.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Mi hijo no puede manejar esa camioneta, o sea, no podemos manejar una camioneta de esas dimensiones, ni yendo a bailar a Chalma. Mucha gente está ávida de cosas, de chismes, de sensacionalismo, de todo eso, y por ser una persona pública (me tocó)”, explicó “La Güereja”.

Por último, la comediante de 57 años aseguró que tanto ella como su hijo fueron los que decidieron terminar con el lío legal que aparentemente había ocasionado Felipe.

“La persona que chocó gracias a Dios se declara culpable, nosotros otorgamos el perdón a esta persona y así fue, así de simple”, puntualizó.