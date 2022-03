María Conchita Alonso ofendió a Karina por no creer en las vacunas contra Covid-19

María Conchita Alonso aun defiende su posición contra las vacunas anti-Covid, a pesar de que varias amistades del medio han sucumbido ante la enfermedad.

De acuerdo con la versión de la cantante Karina, la intérprete de “Noche de copas” le dejó de hablar luego de ofenderla por apoyar la mencionada medida sanitaria contra el coronavirus.

“Nosotros éramos muy amigas hasta que dejamos de ser amigas”, dijo la artista de 53 años en entrevista para el programa Ventaneando al oír el nombre de su colega.

Y al escuchar que ambas eran venezolanas, Karina agregó: “Sí, pero muy diferente de todo, de generación incluso”.

Te puede interesar: Pablo Montero confesó la relación que mantiene con los hijos de Vicente tras polémica bioserie

Acto seguido, la cantante de “A quién” brindó detalles de las diferencias que tuvo con Alonso.

Ella me escribió un mensaje directo y me dijo que yo era una loca, que era una no sé qué, que cómo yo creía en lo de la vacuna, y le dije ‘¡ay, no!, ¡mujer!, ¡por favor!, ya tú estás grande para esto, quédate quieta’”, relató.