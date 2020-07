María Conchita Alonso enfrenta rumores sobre su romance con Cristian Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- María Conchita Alonso habló franca y sin tapujos sobre las especulaciones de su posible romance con Cristian Castro, después de que los cantantes publicaran un video en donde se les ve posando juntos en un parque de California.

Algo que he aprendido también es que yo ya sé lo que no quiero en mi vida de un hombre… y la edad ya va a ser como que muy importante para mí, yo quiero a alguien que sea más cercano a mi edad, ya es hora de que yo no sea mamá de mi pareja, de que seamos iguales pues, y él es muy bello, muy querido, pero es mucho más joven que yo”, comentó.