María Conchita Alonso a favor de recibir piropos y flores

María Conchita Alonso aseguró que no se considera un ejemplo musical de empoderamiento femenino y, que por el contrario, está en contra de las denuncias de acoso que se han hecho a través del movimiento "Me Too".

Fue durante una conferencia de prensa en la que Alonso participó para anunciar su regreso al espectáculo "Grandiosas", que la intérprete externó su sentir respecto a los movimientos feministas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Yo no voy a cambiar mi forma de ser hoy en día porque un grupo de mujeres, que son menos, en realidad hablan mucho; a mí que me sigan lanzando piropos y si me dicen un piropo que es grosero, lo que siempre he dicho: 'lo mandó a callar y se acabó' porque es la naturaleza del hombre decir cosas bonitas o cosas a veces pasadas de tono, pero está la mujer para pararlo, no para demandar. A mí que me sigan lanzando flores", afirmó Alonso.