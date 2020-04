María Antonieta de las Nieves no niega haber amenizado fiestas para narcos

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “La Chilindrina”, habló sin tapujos de las recientes declaraciones de “Cepillín”, quien reveló que los integrantes de La Vecindad del Chavo amenizaban fiestas para los narcos, entre los que destaca el nombre del capo Amado Carrillo.

Luego de que Ricardo González, reconocido como “Cepillín”, confesara en una entrevista que en sus años de gloria amenizó fiestas de narcos mexicanos, así como sus colegas del programa “El Chavo del 8”, es que De las Nieves explicó:

“Me imagino yo que sí, porque yo no pregunto, bueno, ni siquiera lo conocía (risas), me estoy enterando. Creo que él (Cepillín) había ido antes a una de esas fiestas, pero no en el mismo evento, pero no, yo no sabía”.

Acto seguido, “La Chilindrina” subrayó en entrevista para el programa Suelta la Sopa que, si González le hubiera advertido, seguramente ella no habría asistido a realizar ese trabajo.

“Si él me lo hubiera advertido antes, posiblemente no hubiera ido, no por otra cosa, sino por miedo, yo llevaba a mi hijo, mi niño estaba chiquito y estuvo en la fiesta con los demás niños”, declaró.

Finalmente, María Antonieta destacó: “pero a mí no me importa, los niños para mí son importantes, todos los niños, los hijos de quién sea, de un doctor, de un ingeniero, de un narco, todos tienen el mismo derecho a disfrutar a “La Chilindrina”, de divertirse conmigo”,