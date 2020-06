María Antonieta de la Nieves exige más de 20 años de regalías a Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente la María Antonieta de las Nieves otorgó una entrevista para un programa radiofónico llamado ‘Todo para la mujer’, en donde aseguró que aún mantiene una batalla legal con Televisa por más de 20 años de regalías del programa en el que interpretaba a la Chilindrina.

"Después de lo de Chespirito y que me dieron la resolución de que ´La Chilindrina´ no la puede utilizar nadie más que yo, mi relación con Televisa se acabó, y ahorita lo que se está peleando es lo que supuestamente me deberían dar de regalías por todo lo que pasan del programa y a mí nunca me han dado un centavo”, expresó.

Agregó que existe una deuda de más de 20 años, ya que si es su personaje, le tienen que dar regalías de los derechos, ‘’Nunca me han dado nada y ahorita el pleito está en los juzgados, estamos peleándolo todavía, imagínate si no es injusto, es mi trabajo, es de lo que yo vivo, me ha afectado anímicamente”, comentó.

Cabe señalar que ‘El chavo del 8’ se transmite por Las Estrellas los fines de semana con altos niveles de audiencia, "Han sido tantos años de que lo explotan en Centro, Sudamérica y justo ahorita la están retransmitiendo en México. Yo pido justicia, pero todo se lo dejo a Dios, Dios es muy justo y Él proveerá”, aseguró.