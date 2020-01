Margot Robbie habla del sexismo con el que ''todos crecemos''

Margot Robbie habló del sexismo al que se ha enfrentado en la industria durante una entrevista con Glamour UK.

"[El sexismo está] naturalmente arraigado en las personas, incluso si usted es quien debe dictar las decisiones, que recurran al hombre más cercano y mayor en la sala y dirijan la pregunta a ellos. Es una cosa inherente que todos tienen en su ADN", expresa.

La actriz comentó como es que, a su parecer, surgen los matices sexistas: "Cuando la gente hace una pregunta y yo tengo la respuesta, recurrirán tan fácilmente a mis socios productores que son hombres y les preguntarán. Es algo financiero, así que Le preguntaré al tipo. Y son como, en realidad ella es la que tiene la respuesta, ¡deberías preguntarle!", señala.

Margot agregó que "Es la construcción social que crecimos conociendo". Sin embargo y, Afortunadamente, hay una luz al final del túnel.

"Creo que lo interesante ahora es que todos son muy conscientes de eso y a menudo se sorprenden. Creo que la gente quiere abrazar la idea de igualdad", dijo Robbie a Glamour. "Creo que están un poco sorprendidos de no haberlo hecho antes, y no tenían esa mentalidad y no eran conscientes de ello".

Mientras tanto, Robbie está ocupada con su vista y sus altos estándares establecidos. "Soy muy, muy autocrítica y soy muy crítica con mi trabajo. Establezco un estándar muy alto para mí. Siempre quiero estar mejor y siempre creo que puedo estar mejor", dijo a Glamour UK. "No creo que haya un momento en el que haya pensado 'lo has clavado'. Siempre pienso: "Hiciste lo que te propusiste hacer, pero perdiste la marca aquí y la próxima vez lo harás de manera diferente". Tengo esa voz interior que lucha constantemente por algo mejor ", afirma.