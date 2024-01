Margot Robbie explica por qué no habló con Lady Gaga sobre Harley Quinn

ESTADOS UNIDOS.- En el mundo de los superhéroes de DC Cómics en el cine, es habitual que los actores y actrices se despidan de sus personajes después de un tiempo para abrir paso a nuevas historias e interpretaciones de los emblemáticos héroes de las historietas.

Este es el caso de Margot Robbie, quien se ha convertido en un referente cultural gracias a 'Barbie' pero también por la intrépida Harley Quinn. Robbie interpretó a la antiheroina más famosa de los cómics en 'Suicide Squad' (2016), 'Birds of Prey' (2019) y 'The Suicide Squad' (2021).

Sin embargo, todo parece indicar que tras la llegada de la nueva dirigencia de DC Films, encabezada por James Gunn, Margot Robbie no volvería a interpretar a Harley, sino que sería Lady Gaga la nueva actriz que portará el atuendo del querido personaje en 'Joker: Folie à Deux'.

De este modo, muchos fanáticos esperaban que Robbie se contactara con la intérprete de 'Bad Romance' para discutir sobre el personaje, darle consejos y, en general, darle ánimos para hacer un buen trabajo.

De hecho, no he hablado con ella al respecto. Es casi como si no quisiera saber nada para poder llevarme una sorpresa cuando vea la película (...)", explicó la actriz de 'Babylon' al ser cuestionada sobre un posible diálogo con Lady Gaga.