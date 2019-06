Margot Robbie asegura que ''Birds Of Prey'' tendrá un enfoque menos masculino que ''Suicide Squad''

El universo cinematográfico de DC ha tenido sus obstáculos sobre todo porque las críticas, tanto de fanáticos como de expertos, no los han favorecido.

La próxima entrega de la franquicia es Birds of Prey de Cathy Yan (y Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), que llevará al personaje de Margot Robbie de vuelta a la gran pantalla luego de su debut en Suicide Squad.

Birds of Prey pinta para ser una adaptación muy diferente al comic, poniendo un elenco de mujeres en primer plano, tanto delante como detrás de cámaras. Esta perspectiva debería cambiar la forma en que se maneja a Harley Quinn y, según Margot Robbie, eso incluye sus trajes.

Eso es lo que pasa cuando tienes una productora, directora, escritora. Sí, definitivamente es una mirada menos masculina, señaló la actriz de 28 años.

Aunque aún tiene el estilo salvaje del cómic, parece que su aparición en Birds of Prey estará un poco alejada de la manera en la que fue presentada en Suicide Squad.

David Ayer parecía tener cierta conciencia de sí mismo sobre la mirada masculina en Suicide Squad. De hecho, Harley, literalmente, se puso el disfraz frente a un grupo de hombres que la miraron fijamente.

En su muy esperado regreso a la pantalla, el personaje de Harley Quinn está siendo manejado por un equipo de mujeres. Cathy Yan dirige, mientras que Christina Hodson se encarga del guión, y Margot Robbie produce la película junto a Sue Kroll.

Es una película protagonizada por mujeres y hecha por mujeres, y por lo tanto debería tener una perspectiva diferente sobre el universo compartido.

Birds of Prey (y la Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) llegarán a los cines el 7 de febrero de 2020.