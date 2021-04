Margarita "La diosa de la cumbia", revela el ataque que sufrió por enamorarse de un hombre casado

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista con Jorge Van Rankin, la “diosa de la cumbia” compartió la razón del por qué nunca se casó con el padre de su hijo.



En la sección “Ponle la cola al burro”, Margarita contó su experiencia al enamorarse de uno de los músicos de su banda, Mike Alvear, con quien forjó una gran amistad, misma que después se convirtió en amor.

Fragmento del programa



“Me deshojé, me arrastré, me derretí… ya pasaron tantos años y todavía me acuerdo”, comentó la cantante, agregando que nunca formalizó su relación con el músico porque él ya estaba casado.



En la entrevista, la cantante mencionó que no pudo casarse con Mike, a pesar de que se separó de su esposa, pero ella se negó a darle el divorcio.



Era una mexicana muy brava (refiriéndose a la esposa del músico), a mi me escupieron, me pegaron, y me gritaban: ¡Agárrenla!, mientras viajaba con la Sonora Dinamita”, confesó Margarita, contando el miedo que sentía pues “ella no era así”.



Ante esto, “El Burro” la cuestionó sobre el hijo que la cantante tuvo, el cual actualmente tiene 31 años, Margarita confesó que estuvieron juntos un año, pero lamentablemente el músico falleció, algo que la afectó profundamente, llegando al punto de “refugiarse en el alcohol”, confesó la colombiana.

Fragmento del programa



“El alcohol me hacía olvidar un poquito, era un dolor muy grande. Fueron tres meses muy intensos”, explicó la cantante, añadiendo que decidió ponerle fin a la situación el día que sintió cómo estaba dañando su salud, mismo que la hizo reflexionar sobre su hijo y la vida que tenía que sacar adelante.



Después de su partida de “La Sonora Dinamita”, Margarita explicó que la demandaron por “usurpación de nombre”, a lo que ella no hizo nada, pero Mike fue enviado a la cárcel.



“Era como un castigo por haberme salido”, concluyó “La diosa de la cumbia”.



Margarita se unió a la banda en 1980, razón por la que se trasladó a México, donde se convirtió oficialmente en la vocalista. Tras 6 años de trabajo recorriendo el país y la Unión Americana, la cantante tomó la decisión de terminar su contrato e incursionar como solista.



Ha sido galardonada por el Senado de Colombia con la Orden Caballero en 2012 por su labor artística y trabajo de difusión de la cultura colombiana en el extranjero.



Actualmente está casada con el empresario mexicano Carlos Becerril, con quien lleva diez años de matrimonio.