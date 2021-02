Margarita 'La diosa de la cumbia' le entra a la cumbia urbana

Tijuana, BC.- Darle un segundo aire, a un tema propio, que incluso no ha dejado de ser éxito, es un paso que solo Margarita “La diosa de la cumbia” se atreve a dar con el tema “Qué bello”.

La cantante de origen colombiano con residencia en México, compartió esta nueva experiencia de la cumbia urbana, que incluye un video grabado en Yucatán.

“Se me ocurrió hacer una cumbia urbana para poder entrar en los corazones de las nuevas generaciones para que aprendan esas canciones que oyen sus papás, pero con sus sonidos”, recalcó la intérprete de “Colegiala”.

En entrevista vía Zoom, quien formará parte de la Sonora Dinamita, dijo que este tema estará lleno de sensualidad y mucho sabor para bailar.

“Vamos a tener la oportunidad de bailar un “Que bello” muy sensual porque la cumbia urbana es muy sensual, así que ojalá y les guste”, adelantó.

El videoclip que se estrenó ayer por la noche, y hoy el sencillo en las plataformas, una idea que el único objetivo es unir generaciones.

“Yo me quede como esperando que hago yo, muchos artistas lo han grabado, y pues para poder entrar en ese mercado, vamos apenas por el segundo sencillo, pero vienen muchas más”, explicó.

Adelantó que hay un dueto con María León, quien le grabó este mismo sencillo, pero es otro el tema en el que unieron sus voces y pronto estará en rotación.

“Tengo la gran fortuna de estar cumpliendo cuarenta años de carrera y hemos hecho muchas cosas, he sido colaboradora con muchos artistas, pero no he hecho mi disco y lo pienso hacer en esta nueva ola de la música tropical, ojalá y así sea”, finalizó.

Dijo que por ahora, no hay planes de realizar un concierto vía streaming, pues se requiere de inversión y hay que cuidar los números, pues aunque ya hizo uno, no se vieron los mismos resultados, pero todo puede cambiar.