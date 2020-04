Margarita Gralia supera al coronavirus tras ser hospitalizada

La actriz Margarita Gralia superó al Covid-19 y asegura que vivió momentos de angustia, aunque no por ella sino por su marido Ariel Blanco, quién tuvo síntomas más severos.

Por ello pidió al público que se cuide, siga las medidas de sanidad y no se automedique.

“Fue un tiempo de mucha angustia y más por mi esposo, lo mío fue bastante leve y me recuperé muy rápido. Con Ariel la situación fue más grave, sí se afectaron más los pulmones, pero ya estamos bien", dijo.

La pareja estuvo hospitalizada dos semanas, ambos tuvieron síntomas diferentes y reaccionaron distinto con los medicamentos que les aplicaron, por eso, hizo un llamado al público.

La gente tiene que empezar a tomar conciencia que sí es un problema serio y deben cuidarse. Los síntomas no son iguales para todas las personas. Así que hay mucha gente que a lo mejor no los tiene, puede estar contagiada, lo mejor es prevenir y cuidarse. Sé qué el problema económico está haciendo muy grande para todos, pero la salud es lo primero", comentó

“Mi consejo es tomar todas las precauciones que están diciendo, no entrar en pánico, pero sí proteger a las personas mayores de tu casa, a los que tengan más riesgos, porque tienen diabetes o por problemas respiratorios y lo más importante, no automedicarse, lo que le funciona a uno no necesariamente al otro, así nos sucedió a nosotros, cuidado con eso", ahondó.

En su experiencia, la actriz recomendó tener mucho cuidado con el uso de los guantes como medida de precaución, porque, dice, puede ser contraproducente.

“Es importante tomar todas las precauciones, pero poner mucha atención en los guantes. Puede ser contraproducente, son un foco de infección, porque el virus también se queda ahí y al tocarte la cara se da el contagio. Lo importante es traer el alcohol en gel y lavarse las manos frecuentemente y sobre todo mantener distancia entre las personas", dijo.