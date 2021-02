Marcus Ornellas hará el remake de “Mirada de Mujer”

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor brasileño de 38 años, Marcus Ornellas, quien recientemente participó en la segunda temporada de la serie “Monarca” con el personaje de “Jonás”, protagonizando un triángulo amoroso dentro de la historia con Gabriela de la Garza y Osvaldo Benavides, en marzo próximo celebrará 16 años radicando en México, mientras que en el histrionismo ya tiene 11 años. Actualmente es pareja de la actriz Ariadne Díaz con quien tiene un hijo.

“Son 11 años trabajando como actor, pero en México ya llevo 16; llegué el 3 de marzo del 2005, ya casi es mi aniversario. Yo vine a este país por tres meses, llegué para modelar, estaba antes en Milán, yo tenía ya nueve meses allá. Mi idea era regresar a Europa y seguir viajando, pero me enamoré de México desde el primer momento, me dije, ‘de aquí soy’. Y con un amigo empecé una productora de eventos, nos fue muy bien, además fui dos veces modelo del año en el país”, comparte en entrevista.

Marcus señala que en ese inter el modelaje ya no lo llenaba como antes, “comencé a ya no hacer castings, además, como ya llevaba tiempo aquí, la gente ya me conocía y si me querían contratar ya me buscaban directo y me iba muy bien en la productora que tenía. Entonces, comencé a estudiar actuación y ahí fue cuando me metí de lleno, además la gente me veía como ‘el modelo’ y necesitaba alejarme de esa imagen, me costó trabajo quitarme ese estigma que se tenía sobre mí por una cuestión únicamente estética, creían que solo por estar guapo o lo que sea, no podía ser actor, o que era malo, sin ni siquiera conocer mi trabajo”.

Justo confiesa que eso ahora ya no pasa porque ha desarrollado personajes y trabajos importantes que validan su vena actoral, “le he sudado bastante para quitarme ese estigma (risas)”. Por ejemplo está el personaje que hizo en “Monarca”, el cual considera hasta el momento el más abierto y diverso en su carrera.

“Me considero muy afortunado porque en cada proyecto me llega un personaje distinto al anterior, no estoy encasillado en un estereotipo y voy jugando y cambiando de hacer una serie, una telenovela y una obra de teatro. Aquí en México desde que comencé a trabajar ya son 11 años, desde que me presenté por primera vez ante el público en una obra de teatro y cada vez me llegan personajes más interesantes que también logro profundizar y desmenuzar”.

Marcus está interesado en seguir siendo parte de proyectos llenos de matices como “Monarca”, serie que lo tiene muy orgulloso: “Soy fan de la primera temporada, pero la segunda fue más vertiginosa, más intensa, se ajustaron algunos tornillos que estaban bien, pero que mejoraron otras cosas”.

Y es que en esta nueva vuelta todos los personajes están ávidos de poder y están dispuestos a hacer lo que sea por tal de obtenerlo. “Hasta el más incorruptible termina cediendo. ‘Monarca’ aborda personajes que no son ni muy claros, ni muy oscuros, son seres humanos que se enfrentan a decisiones difíciles y a veces toman malas decisiones”.

Ahora Marcus se prepara para adentrarse en un nuevo proyecto, se trata de “Si nos dejan”, remake de la telenovela “Mirada de mujer” que protagonizaron Angélica Aragón y Ari Telch en los 90.