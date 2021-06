Marcus Ornellas habla sobre rumores de embarazo de su esposa, Ariadne Díaz

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Marcus Ornellas, de 39 años de edad, aclaró los rumores de embarazo de su pareja sentimental, Ariadne Díaz, de 34, y confesó si desea tener más hijos con la actriz.

El matutino “Sale el Sol” publicó una entrevista que le hicieron al actor brasileño, donde lo cuestionaron sobre los rumores de embarazo de Ariadne, su esposa, pero de inmediato aclaró que era falso.

No, no, espérate, no no… (Su hijo) tiene 5 años. Ya quiero que nos quedemos ahí. Por ahora nos quedamos ahí, pero puede ser que cambiemos de idea, quien sabe”, dijo.

Comentó que tanto Ariadne como él han pensado en que si tienen un segundo hijo, les gustaría tener una niña, para tener “la parejita”, porque actualmente tienen a Diego, quien acaba de cumplir 5 años, el pasado 11 de mayo.

“Sí que me gustaría, pero si no tengo tiempo para darle atención, pues no. Más allá de si tenemos las condiciones financieras para tener un hijo, es la cuestión del tiempo. Si no vamos a darles la atención, el tiempo que requiere un hijo, pues yo creo que mejor nos quedamos con uno. Máximo uno más y ya”, destacó.

SEIS AÑOS DE RELACIÓN

El pasado 16 de abril, Marcus Ornellas y Ariadne Díaz celebraron seis años de feliz relación y quisieron compartir su felicidad en sus redes sociales, y semejaron un emotivo mensaje de amor.

“Felices 6 años amor. Las palabras no bastan para expresar lo mucho que te amo y todo lo que hemos compartido. Sin duda las relaciones de pareja tienen sus retos diarios y sus desafíos pero siempre ha sido mucho más grande el amor, la confianza y la certeza de poder contar plenamente el uno con el otro y caminar juntos en este vida”, reza parte del mensaje que escribió Ariadne.

Acompañando a una foto en la que aparecen ambos, la intérprete le dejó claro a su compañero de vida que lo ama, lo admira profundamente y le agradece el enorme corazón que tiene y al cual descubrió desde el primer día en lo vio a los ojos.

Como respuesta, el actor le agradeció por darle tato amor.