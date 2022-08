Marcus Ornellas echa raíces en México

Tijuana BC.- Marcus Ornellas en el 2005 llegó a México, venía por tres meses, en aquel entonces en plan de modelo, pero tiempo después la actuación lo “atrapó”, convirtiéndose en uno de los galanes de telenovelas.

El brasileño su estancia en el país la ha sabido aprovechar en el plan profesional y en el sentimental, porque aquí encontró al amor de su vida (Ariadne Díaz), aquí también nació su hijo Diego.

Ya pasaron diecisiete años desde que llegué a este maravillo país, me di a la tarea de buscar esa oportunidad de desarrollarme como actor, y gracias a Dios las cosas se dieron después de mucha disciplina, entrega y estudio para lograrlo”

Compartió Ornellas.

Proyección y tenacidad

Prueba de esa tenacidad y proyección que ha alcanzado, hoy, su más reciente telenovela, “Mujer de nadie”, que protagoniza junto a Livia Brito llega a su gran final por Las Estrellas.

“Esta producción me deja mucho aprendizaje, pero sobre todo, el enorme orgullo de trabajar con gente muy talentosa, de quienes aprendes y haces muy buenas amistades”, explicó el actor que da vida a “Fernando”.

Marcus más allá de ser un galán de telenovelas, lo ve como una oportunidad de destacar en el medio, enfocado al cien en el trabajo, y deja a un lado la parte estética.

“Es muy curioso, porque se me han ido muchos personajes por el físico, por no encajar en las características que busca el productor, en lo personal me gusta cuidarme, de ir al gimnasio, porque es como mi terapia”, mencionó.

En horario estelar

El actor dice estar agradecido con Televisa por la oportunidad de protagonizar recientemente “Si nos dejan” y ahora “La mujer de nadie”, en el horario estelar.

“Por ahora voy a descansar de la pantalla, pero voy hacer teatro, tengo dos propuestas, voy analizar cuál es la mejor opción, creo que para fin de año podríamos estar en el escenario”, indicó.

Marcus Ornellas además de “La mujer de nadie”, ha tenido la oportunidad de ser parte de la serie “Reputación dudosa”, en su primera temporada, la cual se vio por la plataforma Claro Oscuro.

“Las opciones de trabajo para los actores se ha multiplicado, gracias a las plataformas que hoy en día se han convertido en fuentes de trabajo.

“Para finales de año, o principios del que entra, tendré mi ciudadanía como mexicano, ese proceso se retrasó por cuestiones de la pandemia, pero todo está bien, estoy muy contento”