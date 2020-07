Marcos Valdés se aleja de pleitos y se enfoca en la salud del "Loco"

Marcos Valdés, hijo del comediante Manuel "El Loco" Valdés, prefiere mantenerse al margen de comentarios negativos.

Y es que en días recientes Iván Valdés, nieto de "El Loco", aseguró que Marcos buscaba colgarse de la fama de su abuelo situación que ya tenía fastidiado al comediante.

Para el también actor la prioridad ahora es que su padre esté bien de salud.

"No me gustaría hablar ni una sola palabra acerca de lo que dijo él, prefiero no dar ninguna declaración al respecto porque ahorita lo importante es que mi papá se encuentra bien", dijo Marcos a EL UNIVERSAL.

El también actor compartió que de acuerdo con la enfermera, su padre sigue estable y sin ninguna novedad en su salud, situación que espera se mantenga igual.

"A mí papá lo están monitoreando las 24 horas, ahorita están Pancho y Lidia con él, pero cualquier cosa nueva que pase ya les estaré informando".