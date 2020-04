Marco Antonio Regil reúne fondos para apoyar al Hospital General de Tijuana

El conductor tijuanense Marco Antonio Regil se une al sentir de sus paisanos, y esta noche compartió en Instagram una cuenta para hacer donativos, un esfuerzo que apoya la Chef Marcela Valladolid.

“Fue Beatriz Acevedo quien me compartió la cuenta de una amiga de ella, que es la Chef Marcela Valladolid”, destacó, “Y ella abrió un go fund me para recibir donaciones”.

En esta página que aparece en el perfil de Instagram de Regil se pueden otorgar el apoyo, donde el ya lo hizo con una cantidad de 500 dólares.

Dijo haber visto ya el video de Eugenio Derbez, y tenía algo de conocimiento por personas cercanas, pero nadie había alzado la voz tanto.

Con este mensaje, el conductor quien ahora radica en Austin, Texas, reiteró que no se trata de encontrar culpables, sino de ayudar, ni tampoco meter miedo.

“Pero si de hacer realidades, no es Justo que los médicos estén corriendo el riesgo y además invirtiendo de su dinero, dinero que hace falta en su casa”, subrayó.

La meta de este apoyo es llegar a 50 mil dólares o más, para comprar suministros médicos, tubos y ventiladores para el Hospital General de Tijuana.

Al momento de redactar esta información la suma superaba los 24 mil dólares.