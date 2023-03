Marco Antonio Regil habla de la boda que canceló por cuestiones económicas

Ciudad de México.- ¿Marco Antonio Regil se negó a mantener a su ex pareja?, rumores apuntan que este fue el motivo por el cual canceló su boda.

Tras la polémica que provocó esta información en redes sociales, el reconocido conductor de televisión decidió abordar el tema en entrevista para el programa Venga la Alegría y aclarar su postura con relación a las personas que dependen económicamente de sus parejas.

Era una clase financiera y se hizo chisme, yo lo único que dije fue que cuando me iba a casar hace mucho, una, no la razón, una de muchas razones que andaban mal es que fuimos a un retiro de parejas y ahí en el retiro nos dijeron ‘hablen de dinero, ¿han hablado de dinero?’, y no habíamos hablado de dinero, y le dije, ‘oye, ¿cómo crees que se deba?’, y me dijo ‘ah pues mi papá le da el cheque a mi mamá’. Yo dije ‘no, así no’”