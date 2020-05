Marco Antonio Regil disfruta la cuarentena

HERMOSILLO, Sonora.- La cuarentena ha sido difícil para muchas personas que han resentido el aislamiento social; Marco Antonio Regil, por el contrario, disfruta mucho el confinamiento.



Desde su residencia en Austin, Texas, en Estados Unidos, el conductor de programas como “Atínale al Precio” y “100 mexicanos dijeron”, dijo en exclusiva a Grupo Healy, que abraza con plenitud su tiempo a solas.

“Yo estoy feliz, hace mucho que no tenía tiempo de estar en casa. Siempre me la vivo acelerado con viajes, aviones, eventos (…) pero me hacía falta desconectarme y me siento tan a gusto en casa (…) Se me cayeron muchas cosas, muchos eventos, una campaña publicitaria, pero así es esto. Tienes que respirar y dejar ir y estoy contento de saber que tanto libro, tantos talleres, de algo me ha servido”, dijo Marco Antonio Regil en exclusiva para Grupo Healy.

“No es agradable no salir ni ver a amigos, viajar o hacer tu vida regular, pero yo sé bien estar bien conmigo. La verdad hace mucho no había dejado de viajar y estoy muy bien con mi perrito en casa (…) pero tengo amigos y amigas que nunca han trabajado en su interior, que no hacen oración, que son muy emocionales y son los que más están sufriendo”, continuó.

Marco ha tenido mucho éxito con sus talleres en línea, tan así que actualmente trabaja con 3 mil alumnos de la primera generación. Con su masterclass gratuita “Descubre si tu mente es tu amiga o tu enemiga”, invita, en plena pandemia, a todos a reflexionar sobre su propia salud emocional.

“Lo que te va a enseñar la pandemia es lo que tú necesitas aprender en estos momentos. Algunas personas les puede enseñar paciencia, a otras que estaban muy desconectadas de su familia, a otros a cuidarse y comer mejor, (…) Si en estos momentos estas especialmente sufriendo, que no te aguantas por el encierro, que tienes ansiedad, entonces es un aviso importante para que empieces a trabajar en ti. Si no sabes estar contigo mismo se dispara la mente”, contó.

Podría tener un programa en línea

Regil bromeó con que le gusta tanto estar en casa que hasta podría hacerlo de forma permanente pues tan así es que ya dos televisoras se acercaron a él para tener un programa de televisión en línea.



“Ya me gustó trabajar desde casa, creo que me quedaré en cuarentena -ríe- llevo tantos años de mi vida viajando que ahorita que descubrí que puedo tocar a más gente a través de los cursos en línea y le puedo dar más información por un precio muchísimo más barato. En temas de trabajo estoy feliz. Es más, me propusieron hacer un programa de televisión desde casa, no una sino dos televisoras. Y yo dije que vamos a analizarlo”, explicó.

“Las televisoras se dieron cuenta de que ya andamos muy movidos, pues para ellos es más barato hacer un programa así. Así que estamos viendo un par de proyectos, y es muy divertido, a lo mejor hacemos un programa de concursos en línea, donde se conecte toda la familia”, comentó.

