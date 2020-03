Marchará Julieta Venegas con su hija en Buenos Aires

CIUDAD DE MÉXICO

Julieta Venegas se unirá al paro del 9 de marzo, marchando con su hija en la ciudad de Buenos Aires, y además invita a las personas a reflexionar sobre las costumbres, las tradiciones y a que no se normalice el tema de la violencia.

"Yo ya me regreso a Argentina y voy a marchar allá con mi hija (domingo 8) y el 9 de marzo voy a sumarme a no ir a ningún lado; aunque esté en Buenos Aires y el paro sea más de México, yo lo he promovido mucho, porque como que se quieren sumar más personas, como políticos, banqueros, pero para mí no se debe perder de vista que es un tema de mujeres", dijo la cantante.

"Nos toca despertar un poco con esos temas y no solamente las mujeres mismas sino toda la sociedad y creo que esto del 9 de marzo nos puede dar una oportunidad de reflexionar, porque piensas que el feminicidio es algo que sucede independientemente de los demás y en realidad es algo que está conectado con todo, no es una cosa que suceda aisladamente", añadió la cantautora tijuanense.

La cantautora de éxitos como "Me voy", "Lento", "Andar conmigo", entre otros, enfatizó que lo primordial es reflexionar y no dar por hecho que las mujeres deben de ser de una manera en específico.

"Es muy doloroso lo que está pasando y no podemos convertirlo en una normalidad, todos tenemos que hacer algo, empezar a reflexionar con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, lo que damos por hecho, lo que damos por asentado como esto de la sumisión, la ama de casa y también me parece que está bueno empezar a frenar un poco eso y empezar a reconstruir la imagen que tenemos".

Además, la intérprete que dio su opinión en la primera edición de los Spotify Awards también comentó que el problema de las mujeres no se tiene que separar de todos los demás que afronta el país.

"Yo creo que realmente hay que conectarlos con el hecho de que todas, aunque seamos de cualquier ideología, si somos de derecha o de izquierda, si queremos unas cosas y otras cosas no, hay muchas cosas que sí tenemos en común y la problemática que sucedió en México si nos hunde, el paro si es muy importante porque es simbólico también para nosotros, para darnos cuenta de lo que podemos causar en un paro y en ese sentido también es muy importante para nosotras".

La cantante mexicana actualmente reside en Argentina y dejó en claro que no se fue por sentir inseguridad en el país, afirma que nunca le ha pasado nada en México.

"Yo no me fui por un tema de seguridad, me siento segura cuando estoy acá, de hecho y toco madera, porque nunca me han asaltado en la vida en México, nada me ha pasado, pero sí creo que hay un tema muy importante de violencia en el país, que tampoco doy por normalizado, por otra parte, como mujer, la verdad en las noches no me siento como que muy feliz de tener que salir a la calle".

Julieta Venegas también compuso una canción que se llama "Mujeres", con el propósito de mandar un mensaje a la sociedad; dicho tema ya se puede escuchar en las plataformas digitales.

"Empecé a escribir 'Mujeres' cuando vi las marchas en México, me emocioné mucho y luego me frustré porque lo medios lo convertían como en un tema de vandalismo, pero también como que me entró la necesidad de escribir esta canción y, aunque estoy en medio de la grabación de un disco, es como un mensaje que tengo que mandar", explicó.