Marc Anthony se disculpa por no presentarse en concierto y el público responde con memes

CIUDAD DE MÉXICO. – A más de un mes de anunciar su concierto virtual, Marc Anthony ofreció disculpas por no hacer su presentación debido a problemas técnicos este domingo 18 de abril.



El propio cantante dejó un mensaje en su cuenta de Twitter, donde expresó que tenían fallas técnicas con La Plataforma Maestro, asegurando que pronto se resolvería, causando la reacción de los fans con distintos memes en Twitter.

La gente que pagó por el streaming de Marc Anthony ��#MarcAnthonyUnaNoche pic.twitter.com/MDVQLLLu5Y — Marlin (@Malmendozac) April 18, 2021

El concierto de Marc Anthony en descripción gráfica.... #MarcAnthonyUnaNoche pic.twitter.com/A65jq6jCdc — Lewis Romano (@RomanoLewis) April 18, 2021

Horas después, ETICKET, cuenta oficial del evento, informó que los problemas de la plataforma de debían a la magnitud de la transmisión, versión confirmada por el mismo cantante puertorriqueño:



Primero que nada quiero decir gracias desde el fondo de mi corazón a la cantidad sin precedentes de fanáticos de todas partes del mundo que se registraron para ver mi concierto esta noche y no pudieron presenciarlo dado a la abrumadora demanda que causó el colapso total de la plataforma de steaming, aseguró el intérprete.

El concierto virtual “One Night Only”, sería transmito desde Miami, pero debido a las fallas antes mencionadas, no se llevó a cabo. El cantante aseguró que no descansaría hasta que el concierto se hiciera posible, ya que quería recompensar a las personas que adquirieron sus entradas.



En el comunicado, el cantante de 52 años expresó que el proceso de reembolso al público comenzaría hoy mismo y aseguró que la versión grabada del show completo podrá verse totalmente gratis en su canal de Youtube a partir de las 14:00 Hrs (Hora México) este domingo.



Según el puertorriqueño, para el evento se vendieron entradas en más de 85 países, mismo donde cantaría al lado de Daddy Yankee, con quien lanzó recientemente la canción “Da Vuelta Pa´La Vuelta”.



A pesar de presentar sus disculpas y anunciar el reembolso, las críticas no tardaron en llegar en forma de memes y mensajes graciosos por parte de los usuarios en Twitter, quienes aseguran sentirse insultados y llenos de rabia.