Marc Anthony rompe récord mundial por ser el artista que más ha ganado premios lo nuestro en la historia

Guinness World Records (GWR), la autoridad mundial en récords, honró a uno de los artistas más influyentes de su tiempo, Marc Anthony con su tercer título de récord de GUINNESS WORLD RECORDS™ de el artista (masculino) que más ha ganado Premio Lo Nuestro en la historia con 24 victorias.

La ceremonia anual de Premio Lo Nuestro, presentada por Univisión y Las Estrellas, celebra la música latina más popular del año que se reproduce en Uforia Audio Network en 34 categorías. El artista Latino global está programado para una presentación en vivo durante la ceremonia, este jueves, 18 de febrero.

Para celebrar su último logro, Guinness World Records sorprendió a Marc Anthony con un certificado oficial en los días previos a la ceremonia de premiación.

“¡No tengo palabras! Todo lo que pienso es en mi equipo de trabajo. Especialmente durante este tiempo en momentos como estos; uno se da cuenta que uno no llega a un lugar solo. Gracias a mi equipo, a todos los productores, a todos en Magnus… a todo el que ha estado detrás de esto. Mi mente tiene tantas emociones en este momento y mi corazón no palpita en el ritmo usual. Espero que todo aquél que haya dedicado su vida a lograr que esto pase, se sienta tan especial como yo me siento. ¡Esto sigueeeeee!”, indicó Marc.

Hasta la fecha, Marc también posee dos títulos de récord de GUINNESS WORLD RECORDS para la mayor cantidad de álbumes más vendido a fin de año en la lista de álbumes tropicales por un artista solista (3) logrado en diciembre de 2017, y el artista con más sencillos número 1 en la lista de Billboard Tropical Airplay (28) logrado en septiembre de 2018.

La trayectoria ganadora del músico nacido en Nueva York comenzó en 1994 con el premio de "Artista Nuevo Tropical del Año". Desde entonces, sumó a su creciente lista de premios y nominaciones, incluidos 5 premios Premio Lo Nuestro en el 2014, así como el prestigioso “Premio Lo Nuestro a la Excelencia” (Premio a la Excelencia / Trayectoria) uniéndose a ganadores anteriores de premios, tales como: Celia Cruz, Juan Gabriel, Gloria Estefan, Julio Iglesias, Luis Miguel y Alejandro Sanz.

La superestrella mundial ha arrasado en las categorías tropicales, incluidos los premios al "Mejor Artista Masculino / Artista Masculino del Año" (1996, 2001, 2003-05, 2007), "Álbum del Año" (1997 - Todo a Su Tiempo; 2005 - Valió la Pena; 2014 - 3.0) y la “Canción del Año” (1998 - “Y Hubo Alguien”; 2004 - “Barco a la Deriva”; 2005 - Ahora Quién; 2014 - “Vivir Mi Vida”). Hasta la fecha, ha recibido 34 nominaciones en diversas categorías.

La música conmovedora de Marc lo llevó a sus últimas nominaciones a Premio Lo Nuestro en las categorías de "Artista Tropical del Año" y "Canción Tropical del Año" por su exitoso sencillo, "Lo que te di".

Disfrute de la participación de Marc durante la 33ª ceremonia de entrega de Premio Lo Nuestro en el American Airlines Arena en Miami, Florida, EE. UU., a las 7 p. m. hora del este.