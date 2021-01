Marbez ya no tiene líos con Cantinflas

La heredera de Cantinflas, Tita Marbez, tiene fe en que la atracción de la Feria de Chapultepec dedicada a "El mimo de México" se reabra pronto al público.

Tras el cierre del parque de diversiones, luego de un fatal accidente el 28 de septiembre del 2019, el juego La máquina del tiempo de Cantinflas quedó atrapado dentro de las instalaciones que hoy siguen en abandono.

Según Marbez, la empresa Vetura Entertainment ya vendió el proyecto a un nuevo concesionario, que reactivará este y todas las atracciones del lugar.

Además de este proyecto, la empresa de la que Tita está al frente, Mundo Cantinflas, también tiene pendiente el estreno de una bioserie.

"La serie la firmamos Mario (Arturo Moreno Ivanova) y yo en noviembre de 2016 con Televisa, nos lo pagaron y ellos tienen un contrato de 10 años para hacer la producción, si no la hacen se les acabó el contrato y tan tan".

Tras la noticia de que unos TikTokers entraron a la casa en Acapulco del comediante, la empresaria también aclaró que en la herencia que ella recibió en 2017 no había ninguna propiedad, por lo que ni esta casa, el rancho El Detalle en San Luis Potosí o ningún otro inmueble es de Cantinflas actualmente.

"Cuando murió Mario Arturo decían que me habían heredado no sé cuántos millones y los sigo buscando. No heredó una sola propiedad en tierra, el departamento donde yo vivo me lo compró mi padre. Cuando yo llegué a la vida de Mario Arturo, él no tenía dónde vivir", afirma.

Ante la salud del sobrino de Cantinflas, Eduardo Moreno Laparade, Tita prefirió abstenerse de hacer algún comentario, pero aclaró que ya no tienen ningún pleito legal con él ni con ningún miembro de la familia.

"Está todo en regla desde hace un año y medio".

Durante la pandemia, Marbez ha apoyado a la iniciativa Cocinamos México, entregando cajas de alimento ya preparado a las zonas más vulnerables.