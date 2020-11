Maratón en televisión para celebrar el día de la música

En un año tan diferente como el que ya casi termina, los conciertos han sido una de las cosas que más extrañamos.

El contacto con el otro, corear cada canción y hasta los empujones por ver de cerca a nuestro artista favorito, se nos fueron con la llegada del coronavirus Covid-19 y poco a poco van regresando a través de los shows virtuales, autoconciertos y además siempre han estado con nosotros gracias al séptimo arte.

Para celebrar el Día de la música no sólo este 22 de noviembre sino toda la semana, te dejamos una programación especial con música desde la cumbia hasta el rock.

Especial: Semana de la Música.

Dónde verlo: canal National Geographic.

Por qué: durante toda la semana, a partir de hoy, el canal contará con especiales dedicados a algunos de los exponentes más importantes de México y otros países.

El maratón empieza con la cumbia de los Ángeles Azules y su documental "Ángeles Azules de Buenos Aires para el mundo" que presenta al grupo en un concierto de 2019 en la ciudad de Buenos Aires. Además de los intérpretes de "El listón de tu pelo" tienen invitados como Abel Pintos, El Polaco, Julieta Venegas, Lali y Vicentico.

Se estrena esta noche a las 21:00 horas por National Geographic.

El maratón continúa con el especial "Elton John: Sin Censura", que a través de una entrevista exclusiva con Graham Norton revela momentos de la vida del cantante. Se transmite el lunes 23 de noviembre a las 21:00 horas por National Geographic.

"Rolling Stone: Historias al límite" recorrerá los más de 50 años en la historia de la música incluyendo entrevistas con músicos John Lennon, Bruce Springsteen, The Sex Pistols y Elvis, entre otros. Podrás ver dos episodios cada día el martes, miércoles y jueves a las 21:00 horas en National Geographic.

El orgullo nacional sigue de la mano del especial "Bios: Vidas que marcaron la tuya" dedicado a Café Tacvba el viernes 27 a las 21:00 horas por National Geographic.

Si te perdiste algún programa, por el mismo canal el sábado 28 se retransmitirá todo de corrido a partir de las 21:00 horas.

Maratón Disney: "High school musical 1,2 y 3"

Dónde verlo: Plataforma Disney +

Por qué: en 2006 llegó a la televisión una cinta que sorprendió por la gran aceptación que tuvo del público la cual llevaría a terminar una trilogía, hacer un musical y hasta una serie basada en ese musical.

El nombre del filme es "High school musical", dirigida por Kenny Ortega y protagonizada por unos adolescentes Zac Efron y Vanessa Hudgens, quienes se convirtieron en la pareja del momento y cuya historia en la cinta es como Troy y Gabriela, dos jóvenes que se conocen en la escuela y se enamoran pero a la vez, luchan por romper estereotipos y protagonizar un musical escolar.

Los tres filmes que integran la franquicia están disponibles en la nueva app de Disney.

Maratón Glee

Dónde verlo: plataforma Netflix

Por qué: en esta serie hay capítulos para todos los gustos, lo mismo te encuentras una canción rockera de Aerosmith como "Dream on" que una baladita llegadora como "Total eclipse of the heart".

La historia arranca en la escuela William McKinley cuando el maestro Will Schuester tiene el sueño de volver a impulsar el grupo coral "New Directions" el brillo, a este grupo llegan estudiantes que viven marginados por sus diferencias por lo que además de verlos lidiar con cosas de adolescentes comunes se enfrentan temas como la diversidad sexual, el bullying y sexualidad, entre otros.