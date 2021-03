Mara Patricia Castañeda recuerda cuando Cepillín anunció su muerte

En una entrevista que Mara Patricia Castañeda grabó para su canal de YouTube tocó junto a Cepillín el tema de la muerte, sin saber que el "Payasito de la tele" hablaría abiertamente del momento de partir y haría reflexiones junto a sus hijos, a quienes les pidió que lo recordaran con cariño.

Durante el video de más de una hora Ricardo Gónzalez, nombre real del actor y cantante, también le confesó a Mara que tiempo atrás había grabado un video para la presentadora Mónica Noguera, en el que habla sobre de su muerte, para que fuera mostrado cuando él ya no estuviera presente.

"Se lo grabé a Mónica (Noguera), que se sorprendió, estando en los Grammys le dije 'te voy a grabar algo que nadie ha hecho... voy a anunciar mi muerte'. 'Estás loco', dijo, y ya lo grabé, entonces el día que lo vean ahí con Mónica Noguera en video es que ese día ya no estoy", contó Cepillín a Mara Patricia.

Ahora, a dos años de aquella entrevista, Mara recuerda el momento en el que su ídolo habló al respecto de un acontecimiento que le hubiera gustado que no sucediera nunca.

Para ella la música de Cepillin fue un apoyo cuando sus padres murieron, siendo todavía una niña su padre le regaló el disco "En la feria de Cepillin" y años después el intérprete le cantó el tema "Un día con mamá", que habla acerca de un niño huérfano.

"La verdad es que en el momento en el que estás haciendo una entrevista y estás platicando con una persona de la que fuiste fan desde muy niña nunca te imaginas que lo que él dijo fuera a ocurrir, es como la vez que le pregunte a Jenni Rivera que si le tenía miedo a la muerte, son cosas que te salen en el momento y que cuando suceden es cuando te das cuenta de que ya te las había dicho. Yo no quería pensar que Cepillin... a mí me hubiera gustado que fuera eterno", dijo Castañeda en entrevista.

Sobre el video, del que asegura Mónica Noguera también le habló, dice que no sabe si saldrá a la luz. "Yo creo que ya hubiera salido, pero la verdad es que no he tenido oportunidad de hablar con Moni, pero en algún momento lo platicaremos que ya no estemos tan sensibles".

Mientras tanto la presentadora recuerda a Cepillín con lágrimas como un hombre preocupado por la niñez, puntual en sus comentarios, respetable y noble a quien agradece por remitirla a una infancia feliz.

"En aquella ocasión de la entrevista, lo primero que él hizo al entrar a mi casa fue abrazarme y yo empecé a llorar, él me dijo 'no llores'. Recuerdo una entrevista larga y yo no podía dejar de verlo. Tengo su firma en mi pared y la veo y le digo 'el tiempo no nos dio el espacio para despedirnos, pero yo nunca me voy a despedir de ti'".