Mara Patricia Castañeda pide a chica que acusa a Vicente Fernández de acoso dé la cara

CIUDAD DE MÉXICO.- Justo en el momento más ríspido de la conversación con respecto al abuso y el acoso, la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda dio a conocer que no cree en el testimonio de la joven que fue tocada de manera inapropiada por el cantante Vicente Fernández.

La periodista comentó que después de presentar la entrevista con el intérprete de música ranchera fue duramente criticada y señalada; sin embargo, su queja no solo estuvo en “los comentarios del gremio”, también se detuvo a mencionar que la joven debería dar la cara.

“No estamos hablando de una persona que da la cara a través de un video, don Vicente dio la cara a través de una cámara”, expresó Mara Patricia Castañeda, quien además dijo que “ella no era quién para juzgar a nadie”, no obstante, hizo comentarios despectivos sobre la mujer que denunció el tocamiento.

Mara Patricia Castañeda asegura que Vicente Fernández es inocente

En entrevista para diversos medios, la periodista cuestionó cómo es que después de tres años la joven “se siente violentada” por una fotografía. Dijo que ella solo visitó al cantante para saber si él se había dado cuenta de la forma en la que tocó a la joven conocida como “Alexis”.

“No entiendo cómo ves una foto después de 3 años y te sientes violentada. Hace tres años viste la foto y la revisas. Si ella no la sintió…”, expresó sobre el caso de la joven que fue tocada de manera inapropiada por Vicente Fernández. La periodista hizo hincapié en que la joven no intentó quitarlo, ni hizo algún movimiento con el brazo.

Mara Patricia Castañeda indicó que cuando las mujeres son violentadas “en ese momento lo paran”, esta situación silencia a otros casos de acoso y abuso; puesto que este tipo de comentarios hacen que las mujeres tengan miedo de expresar las situaciones de violencia de las que han sido víctimas y no cuentan con las herramientas, medios o formas para expresarlo.

"Me di cuenta hasta que vi la imagen", dice la chica

La misma usuaria de Tik Tok que publicó el video de este lamentable incidente volvió a pronunciarse tras ver los comentarios de los internautas que la acusaron de querer aprovecharse de la fama del cantante, además de decir que disfrutó haber sido acosada sexualmente por él, pues no reaccionó en el momento.

Por este motivo, la joven reapareció en las redes sociales y explicó los pormenores de lo ocurrido, comenzando con que aquello ocurrió en 2017, cuando ella y su familia visitaron el rancho “Los Tres Potrillos”.

"Esta foto la tomaron en 2017. La razón por la cual mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó, más bien se debió a que no me di cuenta que su mano estaba ahí cuando veía las fotos con mi mamá”, dijo la internauta en inglés.

Explicó que gracias a que usaba un brassier con relleno, no sintió el toqueteo del artista, y no se percató hasta que vio las fotografías y entendió que había sido víctima de acoso.

“Yo estaba usando un bra con relleno y es muy difícil sentir algo, sobre todo porque estaba en la parte de abajo. No me di cuenta hasta que vi la foto, hice zoom, me sentí súper violentada, enojada con el señor”, aclaró.

Vicente Fernández pide disculpa y rompe en llanto

Fue por medio del programa de "Chisme No Like", que compartió un video donde se le puede ver al intérprete de "Un millón de primaveras" posar en una fotografía con tres fanáticas.

Pero lamentablemente en la imagen pareciera que el cantante pone su mano justamente en el pecho de la joven a quien abrazaba para la foto.

Es por esta razón que "Chente" decidió dar la cara en una entrevista con Mara Patricia Castañeda donde aclaró que jamás le quiso faltar al respeto a su seguidora.

"Una cosa es estarme de retratarme ahi y si derepente no me doy cuenta la que sigue y los que siguen, de todos modos me vuelvo a disculpar contigo hija, y cuando quieras esta es su casa" dijo Vicente.

El cantante no pudo contener las lagrimas y declaró que no era fácil enfrentar este tipo de chismes, por su parte la reportera le aclaró que se sabía que él no era ese tipo de persona.