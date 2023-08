Mar de Regil es criticada en redes sociales tras retirarse antes del concierto de Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO.-El Foro Sol de la Ciudad de México fue testigo de un evento monumental ayer, cuando más de 58,000 fanáticos entusiastas se reunieron para presenciar la primera presentación de Taylor Swift en el país.

Entre la multitud emocionada se encontraba Mar de Regil, hija de la renombrada actriz Bárbara de Regil, quien generó revuelo en las redes sociales con su asistencia. Sin embargo, un video compartido en sus plataformas sociales sobre el evento ha desatado una ola de críticas en su contra.

El nombre de Mar ha estado constantemente en los titulares en las últimas semanas. Primero, debido a la revelación de precios exorbitantes en las pinturas que vende, las cuales no son de su propia creación, y posteriormente, por el cuestionable uso de un producto de cuidado de la piel.

Al igual que cualquier ferviente admirador de Taylor Swift, Mar de Regil recurrió a su Instagram para compartir su emoción por asistir al primer concierto de Taylor Swift en México. Acompañada por una amiga, publicó historias que mostraban su atuendo para el evento muy esperado, junto con algunos videos desde el icónico recinto del Foro Sol.

Sin embargo, es un breve video el que Mar subió el que ha generado una significativa reacción negativa en redes. En el video, se le ve abandonando el concierto antes de su conclusión, una decisión considerada impensable para un verdadero fan de Taylor Swift, especialmente si consideramos el desafío que muchos enfrentaron para conseguir boletos.

Mar de Regil decidió acortar su experiencia en el concierto, citando un dolor de cabeza y su deseo de descansar como razones para su salida temprana.

"Bueno gente, ya me voy del concierto de Taylor Swift, no lo terminé, no me quedé hasta el final, no sé si sea la colita de caballo, pero me duele la cabeza, entonces soy una señora y ya me quiero ir a descansar, ya vine un ratito y ya me retiro", expresó.