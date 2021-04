Manuel Ojeda no cree que su personaje en "Quererlo Todo" sea un villano

HERMOSILLO.- A pesar de que “Don Patricio Montes” murió en el primer capítulo de “Quererlo Todo” es un personaje que siempre estuvo presente a lo largo de toda la telenovela.

Manuel Ojeda encarnó al patriarca de la familia Montes, quien falleció al inicio de la historia, dejando una cuantiosa herencia, motivo por el cual tuvo varias apariciones.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Yo dejé de grabar la novela hace meses porque solo grabé el principio. Es una historia muy diferente a lo que he hecho, porque era un personaje que muere en el primer capítulo, pero está presente en toda la historia por el recuerdo de todos los personajes”, dijo Manuel Ojeda para EL IMPARCIAL.

Pese a las atrocidades que se descubren que “Don Patricio Montes” hizo en vida, su intérprete considera que éste no era un villano, sino alguien que cometió muchos errores.

“Fue alguien poderoso, que abusó de su situación, abusó de su propia vida. Tuvo muchos amores, pero no disfruto ninguno, tuvo muchos hijos que nunca disfrutó. No aparece como un fantasma, sino como un recuerdo, con una actitud de reproche con el hijo, de burla, que nunca le perdonó que no fuera como él, un hombre de campo. Y él se fue con otra misión para hacer una profesión diferente y nuca se lo perdona”, comentó.

“Enfermo, se arrepiente y confiesa que tiene un gran dolor porque siente que al hijo no le importa mucho cuando le dijo que tenia cáncer y esto es porque realmente quiere a su hijo, pero es de esas personas que tienen tanto orgullo, tanta necesidad de amor pero incapacidad de darlo y hay mucha gente así que no puede ser 100% feliz por esa incapacidad de demostrar esa capacidad que siente por los demás”, continuó.

A pocos días del capítulo final de la telenovela el próximo 26 de abril, Manuel agradeció la confianza de los productores de Televisa, así como reflexionar sobre lo diferente que fue para él grabar en pandemia.

“Fue muy diferente trabajar en la pandemia, con tantas medidas de precaución, la máscara, el tapaboca, lavarnos las manos a cada rato, el ensayar con las caras tapadas y al momento de hacer la escena quitárnoslo todo. Las que hicieron escenas de amor estuvieron protegidos porque se hicieron las pruebas de Covid en el departamento médico de Televisa”, agregó.

“Ojalá puedan ver el final. No puedo decir si aparecerá o no ‘Don Patricio’ porque le quitaría la magia, pero sí les aseguro que tendrán muchas sorpresas y será un final diferente”, enfatizó.

NUMERALIAS

26 de abril finaliza la telenovela

A DETALLE

Telenovela: Quererlo Todo

Protagonistas: Michelle Renaud y Danilo Carrera

Elenco: Manuel Ojeda, Víctor González, Sara Corrales, Scarlet Gruber, Alexis Ayala, etc.

Producción: Ignacio Sada Madero

Inicio: 9 de noviembre de 2020

Final: 26 de abril de 2021