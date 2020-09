“Manuel José sí es hijo de José José”: Alejandra Ávalos

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las grandes polémicas que rondan la vida y obra de José José es Manuel José, quien desde hace años ha sostenido que es hijo del llamado “Príncipe de la Canción”.



Aunque sus hijos legítimos son José Joel, Marysol y Sara Sosa, Manuel José sostiene que el intérprete de “El Triste” es su padre, a pesar de que el año pasado se practicó un examen de ADN que salió negativo.



Pero esto podría cambiar pues ahora el cantante tiene una aliada: Alejandra Ávalos, quien dice estar segura de que Manuel José sí es hijo de José José.



Así lo aseguró para el programa “Hoy”, donde dijo que fuentes cercanas al cantante le confirmaron la información.



A mí me han llegado a mi vida confesiones por parte de gente muy allegada a José José, son tres personas que me han confirmado que Manuel José es su hijo”, aseguró Alejandra.



La también conductora agregó que joven colombiano es idéntico al cantante de “El Amar y el Querer” y que cuando lo ve en el escenario pareciera que mira al fallecido artista.



“Él (Manuel José) no tenía que decirlo; yo lo descubrí porque sus genes son absolutamente iguales a su padre”.



“Tú sabes que la genética no miente en muchos sentidos. Hay gente que opina otras cosas, pero en mi caso personal y experiencia profesional, yo lo vie n un escenario desde abajo, y es exactamente la misma persona”, comentó.



También defendió a Manuel José diciendo que éste no es un imitador de José José, pues considera que lo suyo es un tributo al artista que falleció el 28 de septiembre de 2019.



“Siempre José José fue una voz que todo el mundo quiso cantar como José José, y hay muchísimos imitadores y muy buenos, pero en este caso no, no estamos hablando de Manuel José como un imitador, definitivamente no lo es”, remató.