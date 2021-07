Manuel José rompe el silencio sobre su supuesta paternidad

Ciudad de México.- El cantante colombiano Manuel José, denunció irregularidades en el proceso de demanda de paternidad que desde el año pasado interpuso su expareja Adriana Arbeláez, asegurando que no se negará a responder en caso de que el pequeño de cuatro años resulte ser suyo.



"El asunto aquí no es contra el niño, aquí el asunto es en contra de las mentiras, las falsedades y los ataques de este par de señoras, Adriana Arbeláez y su abogada María de los Ángeles Margalli.

Lo único que ella ha querido hacer es perjudicarme, denostarme, chantajear y acabar con mi tranquilidad, con mi imagen pública, simplemente por unos intereses económicos, porque el único interés que ha tenido Adriana es dinero y más dinero, su interés no ha sido buscarle un papá a su hijo sino sacar un beneficio económico", dijo el cantante en conferencia de prensa.



Entre las cosas que Manuel José le recrimina a la abogada de Adriana Arbeláez, la licenciada María de los Ángeles Margalli, es que haya hecho mediático este proceso y además haya dado a conocer el nombre y el rostro del menor, violando su privacidad.

"Si la señora pierde este asunto o no llega a lo que ellas están pretendiendo, por lo menos ya se hizo famosa, ya obtuvo un reconocimiento y me imagino que por lo menos ya ha obtenido algunos clientes y algunos trabajos, acosta de que se haya hecho famosa por mí, por mi marca y por mi nombre, que bien le vaya en todo lo que obtenga".

Una presentación privada



La historia de Manuel José y Adriana Arbeláez comenzó el 8 de diciembre de 2015 en Colombia, cuando el cantante fue contratado para realizar una presentación privada en una fiesta, donde ella se encontraba como invitada, según palabras de la colombiana, tuvo una relación de varios meses con el cantante hasta que resultó embarazada y él comenzó a negar su paternidad y cualquier relación con ella.



"No me deslindo de la posibilidad de que el niño llegue a ser mío, lo que estoy dejando muy claro es que no fui, no soy y no seré pareja sentimental de la señora Adriana Arbeláez, como ella lo ha querido hacer creer, de que tuvimos una relación de noviazgo, de que duramos no sé cuántos meses; nunca hubo siquiera una convivencia cotidiana".



En noviembre del año pasado Adriana Arbeláez y su abogada, llevaron la notificación de demanda de paternidad al Teatro Parque Interlomas, donde el cantante realizaría una presentación y al negarse a recibirla el actuario que iba con las demandantes dejó el documento pegado en la puerta del lugar, algo que Manuel José calificó como ilícito, porque esa no era su dirección legal para recibir dichos avisos.



"Tomamos el toro por los cuernos y decidimos terminar este asunto ya, entonces recogemos esa demanda y nosotros mismos vamos al juzgado, y nos emplazamos voluntariamente ante el juez, que tampoco tenía la competencia, porque todo eso lo podíamos impugnar y no lo hicimos, porque lo único que quería al igual que mi equipo legal es que este asunto se terminara, pero el proceso se ha ido llevando según los tiempos del juzgado y de la ley".

El cantante considera a su favor



Desde inconsistencias en las fechas del inicio del embarazo, que Adriana hizo de su conocimiento hasta que cumplió tres meses, hasta una doble acta de nacimiento del menor, una del 2016 y otra del 2017, son algunas cosas que el cantante considera a su favor para descartar su paternidad.



"Yo no pretendo con nada de esto deslindarme de la posibilidad de que el niño sea mi hijo, puede ser, como también puede ser que no, no lo sabemos aún, los resultados aún no se presentan".



El colombiano aseguró que en ningún momento ha pretendido entorpecer el proceso de reconocimiento de paternidad, o evitar la prueba de ADN, porque todos los hallazgos que él y su equipo legal realizaron, fueron presentados ante el juez el mismo día que se le tomó la muestra (18 de mayo 2021), sin embargo, cuando se le solicitó a Adriana Arbeláez hiciera lo mismo, ella se negó pero finalmente tuvo que acceder.



Manuel José explicó que tiene como fecha el 2 de agosto para saber el resultado, porque en este momento los juzgados están en un periodo de vacaciones.



Cuando se le cuestionó sobre si su proceder no era el mismo que había tenido José José con su madre, el cantante un tanto molesto contestó que no, que no había un punto de relación de una situación con la otra.

Utilizó esa artimaña



"Ese tema ya está muy trillado, no tiene ni un punto de choque o comparación, porque la señora con premeditación, con planeación, con maldad, utilizó esa artimaña de la botella de aguardiente y de todo lo que sucedió para lograr su objetivo".



También quiso señalar que lo que está en juego es el bienestar del menor y sus derechos, porque en caso de ser él el padre responderá como es debido, pero subrayó que será hasta ese momento no antes.



"Yo haré y mi equipo legal hará todo lo que la ley y el derecho me permita, lo único que vamos hacer es tratar de ejercer el derecho a mi buen nombre, a mi honra, a mi dignidad, el derecho también al uso de mi marca como Manuel José y no se pueden estar difundiendo calumnias, dichos falsos de una manera irresponsable".