Manuel José no se presentó al ministerio público por la demanda en su contra

José Joel, hijo de José José, interpuso una denuncia penal al imitador Manuel José por usurpación de identidad, por la cual fue citado al ministerio público a declarar, hecho que no se concretó.

Brayan Franier, mejor conocido como Manuel José, asegura que es hijo del fallecido cantante, a pesar de que hace años se realizó una prueba de ADN que dio como resultado negativo.

Si me enteré que el niño no llegó, lo cual es peor para él, mejor para nosotros… no sé a qué está jugando hasta el día de hoy nos queda muy claro que esta gente insiste en quererse burlar de nosotros”, comentó.