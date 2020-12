Manuel José insiste que es hijo de José José, pero asegura que nunca se ha anunciado como tal

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel José aseguró que es hijo de José José 'El príncipe de la canción', pero nunca se ha anunciado como tal en sus giras.

El cantante colombiano Bryan Álvarez, durante el programa El minuto que cambió mi destino, habló sobre su conflicto con José Joel, Marysol Sosa y Anel Noreña.

Ahí vemos las intenciones malsanas que están detrás del show mediático. Yo nunca me he anunciado como hijo de José José, nunca he tenido la necesidad porque gracias a mi talento no lo he necesitado. Me anuncio como Manuel José, un cantante normal, como cualquiera que hace su carrera, comentó.

El ganador del concurso de imitación “Yo me llamo, la conquista de América”, indicó que no conoce de forma personal a la primera familia de José José, pero admitió que fue demandado por usurpación de identidad.

"No me hago pasar por nadie, soy Manuel José, he luchado por crear un nombre propio, una identidad propia. Desde el año 2012 que terminó el programa (Yo me llamo, la conquista de América), salí y lo primero que hice fue continuar con mi nombre, ni siquiera poner el ‘Yo me llamo’. Ni siquiera el nombre de José José porque tampoco era de mi interés que me siguieran encasillando como un imitador", reiteró.



De los resultados de la prueba de paternidad que se hizo junto al intérprete de ‘El Triste’, dijo: “Siempre he dicho, desde que salió este resultado, que no estaba de acuerdo con el resultado de la prueba ni con el manejo, porque para mí fue algo totalmente informal, que no tenía validez”.

Agregó que hay cosas más evidentes, de más peso, que demuestran lo contrario al resultado negativo de la prueba de ADN a la que se sometieron.

“Que les quede muy claro que nunca he venido a valerme de eso para sacar algún provecho o exigir algo, o que me vinculen con la familia o la herencia, para nada”, puntualizó.

Manuel José externó que no le interesa ninguna herencia y antes de finalizar la entrevista, habló de Sara Sosa a quien definió como una niña noble, especial, tierna y espiritual.

“Sarita es una niña tan noble, tan especial, tan tierna, tan espiritual. Cuando yo hablo con ella, ella lo único que respira, habla, es amor, amabilidad. Todavía no nos conocemos en persona, pero conocí a su mamá, Sara Salazar, quien me trató con una gran amabilidad”, finalizó.