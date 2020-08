Manuel José aclara polémica sobre antigua entrevista en la que dice que su padre se llama Ariel

MÉXICO.- Luego de que saliera a la luz una antigua entrevista en la que Manuel José hablara de su su supuesto padre biológico, de quien incluso mencionó el nombre, ahora ha salido a señalar que habría mencionado eso debido a que Ariel josé había sido quien lo crió.

Fue mediante una entrevista al programa ‘’De Primera Mano’’ que el famoso imitador de José José aclaró el porqué le llamó, o llama aún, papá a Ariel.

"Mi núcleo familiar siempre fue mi mamá que me crió solita hasta los cinco años de edad, luego ella tuvo una pareja en ese momento y ese señor Ariel me adoptó como su hijo, me dio todo el cariño, todo el amor como un padre, pero no quiere decir que yo estuviera diciendo que era mi padre biológico", expresó.

De esta manera pone fin a las especulaciones que surgieron sobre la reveladora entrevista que circula en internet. Para rematar, le envió un mensaje a José Joel diciéndoles que si a él le gusta hablar, que hable, pero que él no está dispuesto a seguir cayendo en provocaciones.