Manuel García-Rulfo protagonizará la serie “The Lincoln Lawyer”, que será transmitida por Netflix

ESTADOS UNIDOS.- El actor mexicano Manuel García-Rulfo será la estrella de la nueva serie de Netflix, "The Lincoln Lawyer" y personificará a "Mickey Haller", un abogado latino que radica en la ciudad de Los Ángeles, publicó El Heraldo.

De acuerdo a la información retomada de la agencia de noticias EFE, "The Lincoln Lawyer" está inspirada en la saga de novelas criminales de Michael Connelly, quien se dijo contento de que el tapatío protagonice esta primera temporada de su obra maestra.

Estoy emocionado de anunciar hoy que, después de un buen viaje, Mickey Haller volverá a la vida una vez más en la pantalla, esta vez en la adaptación en una serie de televisión de 'The Lincoln Lawyer' en Netflix con el maravilloso y talentoso Manuel García-Rulfo como protagonista", comentó Connelly en una entrevista que otorgó a la plataforma de Netflix.

Detalló que la primera temporada tendrá diez episodios y estará basada en "The Brass Verdict", lanzado en 2008, y es el segundo libro de la saga que inició "The Lincoln Lawyer", en 2005.

El medio destacó que como productor ejecutivo de esta nueva serie, Michael Connelly se mostró encantado de que García-Rulfo pueda rendir tributo al origen latino del abogado Mickey Haller, que es el personaje principal de estas novelas.

"Manuel trae una poderosa dinámica y dimensión al personaje, que se alinea con los libros y le dará a la serie la oportunidad de celebrar la herencia 'latinx' y las raíces de esta historia basada en Los Ángeles", destacó.

Además, el guionista y productor de "The Lincoln Lawyer" será David E. Kelley, el principal cerebro detrás de "Big Little Lies" (2017-2019).



Directo al estrellato

El jalisciense Manuel García-Rulfo es uno de los actores latinoamericanos más cotizados de los últimos tiempos en Hollywood, según comentarios de los expertos, ya que su enorme talento lo ha llevado a compartir crédito con grandes estrellas del cine estadounidense.

Entre las celebridades con las que ha trabajado García-Rulfo en los últimos años se encuentran Denzel Washington ("The Magnificent Seven", 2016), Penélope Cruz ("Murder on the Orient Express", 2017), Viola Davis ("Widows", 2018), Benicio del Toro ("Sicario: Day of the Soldado", 2018), Ryan Reynolds ("6 Underground", 2019) y Tom Hanks ("Greyhound", 2020).

La agencia de noticias subrayó que además de "The Lincoln Lawyer", el intérprete mexicano tiene un nuevo proyecto en puerta llamado "El Rey de todo el mundo", filme del legendario director español Carlos Saura y estaría compartiendo protagonismo con la actriz mexicana Ana De la Reguera.