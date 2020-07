"Manuel 'El Loco' Valdés goza de excelente salud", asegura su hijo Pedro Valdés

CIUDAD DE MÉXICO.- En una transmisión del programa De Primera Mano, el reportero Pepe Rendón comentó que había hablado con Marcos Valdés, para aclarar la información sobre la salud de Manuel "El Loco" Valdés.

"El señor no tiene ninguna crisis, el señor sí esta aquí, vive 24/7 con sus dos hijos Pedro y Francisco Valdés, quienes están al pendiente de su salud, junto con sus enfermeras",afirmó el reportero y agregó, "Pedro justamente nos atendió, no quiso dar entrevistas, pero nos dijo que él esta bien, no se encuentra grave y no tuvo ningún problema de salud".

Sobre la declaración que hizo Iván Valdés, nieto del actor, se comentó, "Dice que no tiene si quiera contacto con él, que esta en Tijuana, que no hay contacto, que no hay ninguna relación, que esta mintiendo completamente en esa información", afirmó Pepe Rendón.

Al cuestionar a Pedro Valdés cómo se lleva con su medio hermano Marcos Valdés este comentó que "excelentemente bien", a diferencia que con su sobrino Iván Valdés, con el que no tiene relación, que esta en Tijuana y no se comunica con la familia.

Quién se encarga de las cuentas de Hacienda, ahora que se desbloquearon las cuentas de Manuel Valdés, es su hijo Michelle Valdés. Ya esta esa parte resuelta por la familia.

Manuel "El Loco" Valdés es una persona de 89 años, los cumplió el 29 de enero, se encuentra estable de salud.

El apodo de Manuel Valdés era originalmente "El Pelón", pero en una visita que hizo a Emillo Escarraga en su oficina, se sube al escritorio a lo que el Tigre cuestionó, "¿Esta usted loco Valdés?", a lo que respondió, "Sí, yo soy 'El Loco' Valdés". Desde ese momento se le conoció con este apodo.