Manuel Balbi actúa en Los Hermanos Salvador

Tijuana BC.- Con elementos de magia sobrenatural, mucho humor, valores y enredos es como califica Manuel Balbi la serie “Los Hermanos Salvador” que se transmite por Disney Plus y donde tiene un antagónico.

“Este producto nos permite fantasear mucho, me toca ser el que le pone el pie a la familia desde un tono caricaturesco, poder interpretar a Vladimir desde algo un poco más sarcástico me divierte y conecta con mi niño interior, no es un villano convencional”, explicó en entrevista vía telefónica.

Balbi compartió que su papel como uno de los hermanos Quiroga, evita que la otra familia recupere la gloria perdida en una tienda de antigüedades.

No soporta que los hermanos estén reunidos y que les salgan las cosas bien, yo quiero apoderarme de todo, y debe ser un gran contrapeso para los hermanos Salvador”

Sostuvo.

Trabajo en equipo

Cuando todo comienza a salirse de control, el quinteto de los hermanos Salvador deberá dejar de lado sus diferencias y con ello aprender a trabajar en equipo hasta restaurar el encanto que se olvidó en la tienda.

En la serie participan Francisco de la Reguera, Nacho Tahhan, Daniel Fuentes Lobo y Juan Ugarte y Adriana Hernández, entre otros.

Dijo el actor que trabajar en un proyecto que lleva el sello Disney, además de lo que representa es un alo de esperanza, sobre todo porque la pandemia cortó varios proyectos, que hoy en día la casa del famoso ratón abre.

“Llega en un momento adecuado, llega en un mejor momento, lo vi como si me hubiera tendido la mano a algo grandioso para reconectar”, finalizó.