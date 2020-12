Mantiene Juan Osorio una actitud positiva

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Osorio se encuentra delicado de salud pero con una actitud positiva. Así enfrenta su lucha contra el Covid-19, asegura su hijo Emilio Osorio al informar que su padre está bajo todos los cuidados necesarios.

"Estamos dándole, bendito Dios; creo que lo principal es estar con toda la actitud positiva, obviamente tenemos que tomar todas las medidas de precaución, pero como él me enseñó siempre, creo que lo principal es darle con todo a la chamba y hacer lo que nos toca", dice Emilio.

El pasado 9 de diciembre, durante la transmisión del programa de espectáculos Hoy, se dio a conocer que el productor de novelas como "Salomé", "Duelo de pasiones", "Soltero con hijas", entre otras, dio positivo a la prueba de coronavirus.

Fue durante el traslado a una locación de Guanajuato donde se grabaría la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?", en donde Osorio empezó a sentirse mal, por lo que suspendió las grabaciones para asistir al médico.

"Está con todos los cuidados y no quisiera dar información de más, porque es cosa de que ni siquiera sé darla. Pero puedo decir que está con todos los cuidados, estamos tomando todas las precauciones y bendito sea Dios todo va a salir muy bien", señala su hijo.

Delicado.

Fue el productor de teatro Gerardo Quiroz quien declaró durante el programa de televisión Venga la Alegría que Osorio se encuentra delicado y debe de usar una mascarilla para recibir oxígeno.

"Tuvimos una videollamada con él. Pobrecito estaba con su mascarilla, con oxígeno asistido. Sabemos que está delicado pero estable. Estuvo oxigenando mucho mejor", dijo Quiroz, respecto al estado de salud de Osorio, con quien ha coproducido algunos proyectos.

Sin perder la fe, Emilio espera que todo resulte bien y pronto su padre regrese al trabajo, para seguir adelante, una enseñanza que trata de seguir fielmente.

"A mi Dios no me dio la oportunidad, el talento de ser doctor, de ser enfermero, entonces lo que me toca es seguir haciendo mi chamba como él me la enseño y obviamente pidiéndole a Dios que todo salga excelente y todo salga muy bien", expresa.

Osorio lleva 35 años de carrera en la producción televisiva. Hoy tiene 63 años de edad.