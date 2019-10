Él es el esposo de Sarita, a quien acusan de vivir del dinero de José José

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la muerte del cantante mexicano José José, se generaron muchos conflictos entre sus hijos y la principal apuntada fue su hija menor, Sarita Sosa Salazar, quien no le decía a sus hermanos en qué lugar se encontraba el cuerpo de “El Príncipe de la Canción”.

Sarita no está sola en esto, está casada con Yimmy Ortiz, un hombre de origen guatematelco a quien conoció cuando ambos trabajaban en un lavadero de autos.

Se casaron el 3 de junio del 2014 en un templo cristiano de la ciudad de Miami y a partir de ese momento Yimmy se dedicó completamente a su carrera musical, de acuerdo a lo informado por Infobae.

Según el mismo medio, en julio de este año Laura Nuñez que es ex asistente del fallecido cantante dijo que Sarita le había hecho firmar a su papá un poder para quedarse con el dinero de las regalías que la compañía discográfica paga por los discos de José José.

Nuñez explicó que el fallecido cantante mexicano “mantiene a todos”.



“Nadie trabaja allá, Sara es la que lo hizo firmar y ella se queda con todo. No trabajan, no es que sea avaricia, pues si necesitas pagar los bills (las cuentas) y tu marido no trabaja, pues tienes que agarrar de lo de tu papá”, añadió.

Sarita y Yimmy cantaron varias veces en la iglesia a la que pertenecen aunque en el mundo de la música no han tenido éxito.





En Instagram, el marido de Sarita se presenta como “músico, actor, activista, vegano y como un orgulloso esposo y padre” y comparte fotos tocando la guitarra y de sus presentaciones con su grupo cristiano con Sarita cantando.

Según informa Infobae, luego de la publicación de Yimmy sobre los planes para el homenaje a su suegro, tanto a él como a su esposa los atacaron en las redes sociales, diciendo que son vividores y mantenidos, utilizando los hashtags #Yimmyvividor, #Yimmymantenido y también utilizaron emojis de ratas al referirse sobre ellos.

