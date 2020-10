Mantenían drogado a Daniel Urquiza para tratar su depresión: Jonathan Martell

CIUDAD DE MÉXICO.- Jonathan Martell, quien supuestamente fue el último novio de Daniel Urquiza, denunció que el personal de ‘El rey de las extensiones’, lo mantenía drogado para tratar su problema de depresión.

En las primeras veces que lo fui a ver, estaba muy mal, no podía ni pronunciar su nombre. Si el representante tiene memoria o palabra estoy dispuesto a someterme a un polígrafo. Lo vi en un estado muy mal, le dije la palabra tal cual, te están drogando, subrayó.

A Daniel Urquiza, reveló, lo mantenían con suero y oxígeno, pero desconoce los tipos de medicamentos que le suministraban, sin embargo sugirió que esos fueron los causantes de que se haya quitado la vida.

Durante una entrevista a Chisme No Like, el joven aseveró que Urquiza en muchas ocasiones le externó que la gente lo buscaba sólo por su dinero.

Indicó que habrá quienes opinen que también él se mantuvo a su lado por dinero, sin embargo hay dos personas allegadas al extensionista, fueron testigos que en una ocasión rechazó un carro nuevo que le había regalado.

“Me pidió en muchas ocasiones que me fuera a vivir con él, pero yo tenía mi vida hecha, tengo mi familia, no iba a dejar mi vida de la noche a la mañana, y él era muy emocional. Sabía lo que planeado no sé si con Zepeda (David) o con autorización de Zepeda”, externó al referirse que él anduvo con un famoso.

Jonathan Martell recordó que conoció a ‘El rey de las extensiones’ a través de su hermana, quien era su cliente asidua.