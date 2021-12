Mamá de Zoraida Gómez resta importancia al beso que Vicente Fernández le dio cuando era niña

Ciudad de México.- Melissa Sánchez, mamá de Eleazar y Zoraida Gómez, no le tomó mucha importancia al beso en la boca que Vicente Fernández le dio a su hija cuando esta era una niña.

Después de que tundieran a Zoraida en redes por la historia que compartió en Instagram tras la muerte de Chente donde se podía ver al cantante y a Zoraida en su infancia besándose en la boca, la madre minimizó la situación.

El señor así besa, y así besa a todo el mundo a todo el que se deja yo nunca me dejé, pero si no me hubiera besado igual”

Dijo doña Melissa considerado que a ella también la pudo besar de esa manera.

El beso de Chente y Zoraida

Como las preguntas sobre el tema continuaron, sobre todo porque ella sí rechazó a Vicente, pero no impidió que su pequeña hija fuera besada en los labios, la señora Sánchez añadió: “Él besa a todo el mundo así, niños, grandes, chicos, viejos, así besa el señor”.

Finalmente, Melissa Sánchez resaltó que no sabía del beso a su hija cuando era menor de edad, pero dijo que no le molestó porque es consciente de que el artista besaba a las personas cercanas en los labios, pues según ella, hasta ‘El Potrillo’ lo hace actualmente por lo que no habría nada malo qué señalar.

“Vicente Fernández a su familia los besa, hombres, mujeres, él besa en la boca y Alejandro hace lo mismo”, remató.