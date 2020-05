Mamá de Valentín Elizalde sospecha de Tano

HERMOSILLO, Sonora.- Las sospechas contra Tano aumentan. No sólo los hermanos de Valentín Elizalde no confían en su versión sobre el asesinato de “El Gallo de Oro”, sino que la propia madre del cantante tampoco.

La señora Camila Valencia confirmó que su sobrino Tano fue quien vendió la fecha del Palenque de Reynosa (24 de noviembre de 2006), lugar en el que su hijo Valentín fue asesinado.

(Valentín) me comentó de Tano. ‘Me tiene muy comprometido’, me dijo. ‘Tenemos un evento en Tijuana, pero el Tano me comprometió acá y está ching… y ching…’, me dijo”, señaló Camila a “Ventaneando”.

Además, Camila comentó que su hijo le dijo que Tano tenía problemas con la droga y por más que quiso internarlo, éste no le hizo caso al “Gallo de Oro”.

“A parte me dijo: ‘Fíjese que el Tano me está fallando, no me hace caso, yo lo he querido internar porque anda muy metido en la droga, no me hace caso y ya le he dicho varias veces y se hace el desentendido’”, narró.

Recordó que la última vez que vio a Valentín presintió algo malo, como si fuese una despedida permanente.

“Al día siguiente que se fue, el 24 en la mañana, fui, lo dejé en el aeropuerto y le dije: ‘Ay hijo, siempre me das pendiente por lo que me dijiste, pero todo se lo dejamos a Dios’. Le eché la bendición y me abrazó fuerte. Yo lloré ese día que me abrazó porque sentí algo”, contó.