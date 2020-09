Mamá de Poncho De Nigris da a entender que Marcela Mistral pone a su hijo en su contra

ESTADOS UNIDOS.- Parece ser que la relación de Poncho De Nigris con su madre está pasando por un muy mal momento, y es que según reveló la propia Leticia Guajardo, madre del famoso, De Nigris ya ni le habla.

Cabe recordar que hace un par de días la señora utilizó las redes sociales para hablar de la situación, donde señaló que se sentía mal debido a que tenía meses sin hablar con su hijo ni sus nietos.

"No sé como he sobrevivido porque cualquier cosa, cualquier comentario, te hagan una tragedia mundial, y te quiten el amor de tu hijo y te quiten el amor de tus nietos”, expresó.

Por si eso fuera poco, Leticia dio a entender que el distanciamiento era por culpa de Marcela Mistral, su nuera, pues afirma que ha sido ella quien se ha encargado de ponerlo en su contra. Al grado de llegar a bloquearla de redes.

“Todavía a esta edad me ponen en contra de mi hijo, me le meten cosas y me le envenenan o sea por tonterías, porque tú quieres aparentar algo que no eres, tú tienes que ser real. O sea tú no tienes que aparentar que eres la madre Teresa de Calcuta”, añade.

La madre de Poncho se dijo sentir muy triste y que incluso ya no tiene deseos por vivir; que pronto sería su cumpleaños y que ninguno de sus hijos estaba con ella.

Ante esto, usuarios de redes sociales han bombardeado de comentarios las redes sociales tanto de Poncho como de Marcela pidiéndoles que solucionen las cosas con Leticia.

Hasta el momento, ni Poncho ni su esposa han hablado al respecto.