Mamá de Paola Suárez, integrante de 'Las Perdidas', revela que el novio de su hija ya había sido violento con ella en el pasado

Ciudad de México.- La integrante del grupo "Las Perdidas”, Paola Suárez, más conocida como “La Patitas”, fue presuntamente agredida físicamente por su prometido, José de Jesús C. Los detalles de la situación se revelaron a través de una transmisión en vivo en YouTube, realizada por la amiga de la influencer, Wendy Guevara.

Según Guevara, Paolita presenta costillas rotas, un hematoma en el ojo, el cual debe desinflamarse antes de que los médicos puedan evaluar posibles daños adicionales, y tiene el tabique nasal desviado como consecuencia de la agresión.

Por su parte, Montse Suárez, la madre de Paola Suárez, también compartió un video en vivo donde narró cómo se enteró de la situación y reveló que no era la primera vez que la pareja de su hija mostraba comportamientos violentos. A pesar de haber sido testigo de situaciones anteriores, Montse había optado por guardar silencio para no interferir en los asuntos de su hija.

En el relato, la madre de Paola mencionó que meses atrás, su hija y Jesús ya habían enfrentado problemas. Aunque Montse no profundizó en el tema, señaló que tenía conocimiento de que se habían separado en diciembre a raíz de una discusión. Sin embargo, durante la celebración navideña, el prometido de Paola, integrante de "Las Perdidas", se presentó en su hogar con una actitud violenta, llegando incluso a golpear la puerta.

Desde la vez pasada mi Pao ya se había enojado con este chico, yo no había querido hablar nada, este chico ya había tenido problemas con mi Pao, habían terminado, incluso para antes de la Navidad yo había comentado que íbamos a convivir en familia y no pasó nada de eso porque se enojaron y tuvieron problemas, algo así, no llegaron a mucho pero yo también me molesté porque fue a mi casa a patearme la puerta y es algo que no quería dar a conocer”, confesó.